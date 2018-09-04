Многодетная семья получила ключи от нового дома в Юргинском районе

Многодетная семья из Юргинского района празднует новоселье. Накануне она получила ключи от большого двухэтажного дома, построенного в рамках проекта партии "Единая Россия" "Дом для молодой многодетной сельской семьи".

Как сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", супруги воспитывают пять дочерей: Ангелину, Каролину, Полину, Ларину и Малику. Две младшие дочки пока в школу не ходят. Они с нетерпением ожидали окончания работ, которые велись с середины мая. Много лет семья жила в Лесновском сельском поселении в небольшом доме площадью в 39 квадратных метров.

Мама Александра рассказала, что в Лесновском приходилось носить воду и топить печь. Новый дом благоустроен, к нему подведены все коммуникации, что очень важно для семьи с детьми. С появлением просторного жилья в селе Юргинское теперь у каждого будет своя комната, а вместе родители и дети будут собираться в большой гостиной и на кухне.

"Здорово, что у нас теперь есть большое пространство для совместного общения. Мы все любим готовить, помогают даже самые маленькие. Уверена, что сейчас мы будем заниматься нашим общим хобби чаще", - поделилась Александра.

Глава Юргинского района, секретарь местного отделения "Единой России" Виктор Васильев отметил: "Мы изначально в число претендентов включили все молодые многодетные семьи, проживающие в нашем районе. Но когда рассматривали семьи на соответствие критериям: не менее пяти детей, возраст, положительные характеристики с места работы и из образовательных учреждений, участие в сельских и районных мероприятиях, стремление самих молодых людей обустроить свой быт и, конечно же, жилищные условия, остановились на семье Пушкаревых".

Васильев также добавил, что решение о переезде семья приняла самостоятельно: им как многодетным выделена земля в Юргинском, родители захотели переехать в районный центр, и администрация это учла.

Строительство домов в рамках партпроекта в регионе ведется без привлечения бюджетных средств — на личные деньги единороссов и тех, кто присоединился к проекту. Большую часть средств на дом в Юргинском районе выделил член фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы Богдан Богославец. До этого он полностью профинансировал возведение жилья для семьи Ивановых с семью детьми из Сорокинского района.

"Делать подарки – всегда приятно, а если ты исполняешь мечту большой дружной семьи – это приятно вдвойне, - поделился депутат. – Мы построили дом из экологически чистого материала – дерева, зимой в нем будет тепло, летом – прохладно. Он получился добротным и уютным, а семье предстоит обжить его".

Секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов напомнил, что региональный проект "Дом для молодой многодетной сельской семьи" реализуется в Тюменской области с июня 2015 года. "До конца 2018 года в рамках проекта мы построим 18 домов, еще четыре планируем сдать до завершения 2019 года, как это и предусматривает партийный проект. Не буду скрывать, строительство – дело довольно затратное, поэтому хочу выразить благодарность всем, кто помог претворить доброе начинание в жизнь. Все члены фракции "Единая Россия" областной думы вносят свой вклад в строительство домов, но особо отмечу помощь Богдана Богославца, Игоря Нака, Олега Чемезова. Сейчас идет поиск средств для возведения домов в 2019 году в четырех районах Тюменской области - Вагайском, Викуловском, Казанском и Омутинском. Впереди – большая работа", - резюмировал Андрей Артюхов.