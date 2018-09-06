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Конкурс в сфере гостеприимства "Уральская звезда -2018" стартовал в Свердловской области

Общество, 08:29 06 сентября 2018

WorldSkills Russia | Фото: WorldSkills Russia

В Свердловской области в четвертый раз выберут лучших отельеров региона. Премия в сфере гостеприимства "Уральская звезда-2018" достанется победителям в девяти конкурсных номинациях, сообщает региональное правительство.

Победитель в каждой номинации будет определен опросным голосованием, оценками членов жюри конкурса, а также потребительской оценкой в системах онлайн-бронирования: Booking.com и TripAdvisor.com.

В 2018 году в конкурсе "Уральская звезда" появились новые номинации - "лучший MICE-отель", "лучший отель в городах Свердловской области с населением до 400 000 человек", "лучший отель в категориях хостелы - мини-отели".

Как пояснила директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова, "в уральских муниципалитетах появляются новые отели и нам очень важно, чтобы они были представлены в отдельной конкурсной номинации. Также мы неслучайно выделили MICE-отели - гостиницы, которые принимают участников деловых мероприятий различного формата. Свердловская область - один из российских лидеров в сфере делового туризма, поэтому необходимо поддерживать это направление комплексно, как расширением деловых мероприятий и конгрессно-выставочных площадей, так и развитием соответствующего сегмента сферы гостеприимства".

Как сообщили организаторы, конкурсные заявки принимают с 3 по 30 сентября, а конкурсные материалы - до 30 октября на электронную почту premia@gotoural.com. Положение о конкурсе размещено на сайте конкурса.

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# конкурс , отели , Свердловская область

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