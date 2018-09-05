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Тюменские ученые выявили зависимость урожая морошки от рельефа почвы

Общество, 12:09 05 сентября 2018

www.kladovayalesa.ru/ | Фото: www.kladovayalesa.ru/

Ученые ТюмГУ совместно с сотрудниками Тюменского научного центра СО РАН оценили показатели продуктивности морошки приземистой в зависимости от условий местообитания. Материал для исследования был собран в гипоарктических тундрах Тазовского района Ямала, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Для достижения цели было заложено 12 пробных площадей размером 10х10 м, которые разбили на несколько групп в зависимости от мезорельефа местности. В первую группу вошли отрицательные элементы мезорельефа (например, нижние части склонов холмов). Вторую же составили положительные элементы мезорельефа (например, вершины бугров). При этом в каждой из них были выделены подгруппы с учетом влажности почв и освещенности.

Исследовательская группа обнаружила, что самые высокие показатели урожая имеют открытые умеренно влажные участки у подножия склонов и холмов, где общий фон растительности создают морошка и сфагновые мхи. Наименьшие показатели урожайности морошки отмечены на вершинах холмов и грив, где особенно развит кустарничковый ярус.

Авторы высказывают предположение, что 5-8-кратное снижение показателей урожайности в этих условиях, по сравнению с участками на отрицательных элементах рельефа, связано с недостаточной влажностью почвы и значительными перепадами температур.

"Изучение ресурсных видов растений в тюменском секторе Арктики продолжаются. Проведена оценка урожайности ягодных кустарничков семейства вересковых – брусники, голубики, черники, клюквы в Тазовском районе ЯНАО, - рассказывает доцент кафедры экологии и генетики ТюмГУ Мария Казанцева. - Эти материалы готовятся к публикации. Планируем изучить многолетнюю динамику урожаев ягод этих видов растений в контексте происходящих климатических изменений".

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# морошка , рельеф , ТюмГУ , урожайность

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