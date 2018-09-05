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Путевки на первенство страны по дзюдо разыграют в Тюмени

Спорт, 17:16 05 сентября 2018

Тюмень-дзюдо | Фото: Тюмень-дзюдо

Более 300 спортсменов до 18 лет примут участие в первенстве Уральского федерального округа в Тюмени 8 и 9 сентября, сообщает центр "Тюмень-дзюдо".

Спортсмены из Курганской, Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, Югры и Ямала выступят в 17 весовых категориях. Тюменскую область представят около 100 дзюдоистов из Тюмени, Тобольска, Ишима, Нижней Тавды, Боровского, Аромашевского и Ишимского районов. Среди них победители и призеры международных соревнований: Любовь Орлова, Кирилл Носков, Артур Хакимов, Джавад Гусейнов и другие.

Участники финала у юношей и все девушки, ставшие призерами соревнований, получат право принять участие в первенстве России, которое состоится также в Тюмени с 8 по 12 ноября.

Торжественное открытие соревнований состоится 8 сентября, начало - в 10 часов.

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