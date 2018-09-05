Андрей Пантелеев: "Стальной характер" - пример, как нужно проводить время с пользой

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Уверенность в том, что такие спортивные мероприятия, как "Стальной характер" и "Здравый смысл" - серьезный инструмент привлечения туристов в Тюменскую область, выразил директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев.

Во время визита в инфопарк "Я люблю тебя. Тюменская область" он рассказал, что благодаря им тюменский регион посетили гости из других субъектов Российской Федерации.

Напомним, экстремальный забег "Стальной характер" в Тюмени в 2018 году он прошел в уникальном формате в Центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Его участники могли выбрать протяженность трассы, бежать индивидуально или с командой, попробовать себя в категории "Любители" или "Профессионалы".

"Наша "Жемчужина Сибири" открыла перед гостями и участниками забега свои просторы и показала, как можно проводить время в Тюмени летом", - рассказал Андрей Пантелеев. По его словам, с каждым гостем региона ведется индивидуальная работа, причем подбор туристических продуктов начинается еще до непосредственного приезда человека в Тюменскую область. Такой подход позволяет помочь гостю по-настоящему окунуться в атмосферу и историю тюменского края.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"И даже если туристу не удается в первый визит посетить и увидеть все, закладывается база для будущих приездов, ведь у нас есть еще и горячие источники, есть Распутин, есть историческая столица – Тобольск, и многое-многое другое. Каждый находит в этом многогранном поле туристических интересов что-то для себя, - добавил Андрей Пантелеев, - и, благодаря тому, что все проходит настолько успешно, можно говорить о том, что дальше мы будем наблюдать только прирост участников и гостей".

Отметим, что сегодня география проекта расширилась до 40 городов России – Тюмень принимала гостей не только из Уральского федерального округа, но и из Санкт-Петербурга, Москвы, Самары, Оренбурга, Архангельска и Казани.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

С этим согласен и куратор проекта Андрей Потапов, по его словам, сезон 2018 года оказался очень ярким и насыщенным, а итоги мероприятий показали внушительные цифры. "Проходивший в Тюменской области "Стальной характер" получился особенным и включал целую серию беговых событий, - рассказал Андрей Потапов. - Это и экстремальный забег в Тобольске и полумарафон в Тюмени, всего в них приняли участие около восьми тысяч человек, около двух тысяч из них специально приехали для этого в Тюменскую область из других регионов".

Таким образом, по мнению Андрея Потапова, можно говорить о развитии в нашем регионе спортивного туризма, когда помимо участия в подобных мероприятиях гости Тюменской области знакомятся с историей края, а также инвестируют средства, пользуясь туристическими услугами.

Николай Ступников