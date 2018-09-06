Жителей и гостей Тюмени приглашают на обзорные экскурсии по городу

Фото пресс-службы ТМПО Фото пресс-службы ТМПО

Обзорные экскурсионные маршруты познакомят жителей и гостей Тюмени с ее достопримечательностями, выдающимися личностями и увлекательными современными событиями, сообщили в пресс-службе Тюменского музейно-просветительского объединения.

Участники экскурсии "От острога до столицы" на двухэтажном автобусе узнают о развитии первого сибирского города от деревянного острога до столицы самой большой области России, о сибирском мавзолее, первом водопроводе, об открытии тюменской нефти и газа, о площадях и скверах, улице четырех конфессий, четырехуровневой набережной.

Начало экскурсий - в 12 часов и 14 часов 30 минут. Стоимость билета: 300 рублей – 1 этаж, 400 рублей – 2 этаж

Дети до 14 лет, пенсионеры, студенты: 200 рублей – 1 этаж, 250 рублей – 2 этаж. Возрастная категория 6+

Экскурсия "Ночь. Улица. Фонарь. Автобус..." на двухэтажном автобусе покажет старинные кварталы Тюмени: Тычковку, Сараи, Потаскуй, Ямскую слободу. Экскурсанты полюбуются вечерними огнями моста Влюбленных и набережной, узнают, как в городе развлекалось купечество, кого называли парижанами, когда появились первые автомобили, светофоры и автобусы.

Начало экскурсии - в 20 часов и 21 час. Стоимость билета: 200 рублей – 1 этаж, 300 рублей – 2 этаж. Стоимость билета для детей до 14 лет на втором этаже – 200 рублей. Возрастная категория 12+

Заказать экскурсию и узнать подробности можно по телефону +7 (3452) 45-35-90, +7929 266 7372.