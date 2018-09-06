Тюменцы поборются за призы первой Национальной премии "Российская студенческая весна"

| Фото: asi.ru | Фото: asi.ru

10 млн 450 тыс. рублей составил призовой фонд первой Национальной премии поддержки талантливой молодежи "Российская студенческая весна", сообщает Минпросвещения России.

Проект, объединяющий ряд творческих конкурсов и фестивалей, окажет адресную поддержку самым успешным студентам России в области науки, творчества, общественной деятельности, журналистики, добровольчества и спорта.

Принимаются заявки от обучающихся профессиональных образовательных организаций и вузов в возрасте от 16 до 25 лет.

По итогам конкурсных отборов 176 человек станут лауреатами премии в восьми направлениях.

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