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Более пятнадцати тысяч жителей Тюменской области пострадали от укусов клещей

Общество, 13:15 06 сентября 2018

t-l.ru

15 тыс. 660 жителей Тюменской области обратились в медицинские учреждения по поводу присасывания клещей по данным на 3 сентября 2018 года. 3 тыс. 49 пострадавших - дети, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Тюмени, Ишиме, Тобольске, а также Заводоуковском городском округе, Ялуторовском, Абатском и Вагайском районах. Пострадавшие, не привитые против клещевого энцефалита, получили экстренную профилактику иммуноглобулином.

Зарегистрировано 60 случаев заболевания клещевым энцефалитом, среди заболевших девять детей, а также 74 случая заболевания клещевым боррелиозом, в том числе пять детей.

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области напоминает, что в случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Продолжает работу горячая линия по профилактике клещевых инфекций 8-9044-92-92-30.

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# инфографика , клещевой энцефалит , Роспотребнадзор

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