Тюменцы могут познакомиться с программой кинофестиваля "Ноль плюс"
Более 100 картин от авторов из 26 стран мира будут представлены на Пятом Международном кинофестивале детского и семейного кино "Ноль Плюс" в Тюмени. Показы будут проходить с 1 по 7 октября 2018 года на трех площадках, познакомиться с расписанием зрители могут уже сейчас, сообщили в пресс-центре кинофестиваля.
Увидеть конкурсные и внеконкурсные работы участников кинофестиваля можно будет на площадках Музейного комплекса им. И. Я. Словцова, Молодежного театрального центра "Космос" и Дворца творчества и спорта "Пионер". Зрителям продемонстрируют полнометражные и короткометражные игровые фильмы, научно-популярные, документальные, анимационные фильмы и другие.
Первые показы начнутся уже с 1 октября – это фильмы для малышей, дошкольников, младшеклассников, подростков и молодежи, даже для родителей. Так, сборниками короткометражек для разных возрастов будет насыщен весь понедельник в "Космосе". В "Пионере" один из документальных фильмов нидерландского автора представит член жюри из Японии. В день официального открытия фестиваля 2 октября будет насыщен программой мирового просветительского и документального кино, а также специальными показами фильмов, созданными тюменскими кинематографистами.
Церемония открытия начнется в Музейном комплексе им. Словцова 2 октября в 18 часов.
Погружение в кино продолжится 3, 4 и 5 октября. Помимо обилия сказочных и приключенческих тем для детей, в фильмах для подростков и молодежи будет отражено множество актуальных тематик, таких, например, как поиск своего предназначения, выбор между жизнью в городе или на селе, спорт как средство познания себя и мира, детское образование, взаимоотношения подростков, внутренние преодоления личности, потенциал современной молодежи, а также темы любимого всеми нами космоса, завораживающего мира дикой природы.
"Кинофестиваль – это не только недельный праздник для жителей Тюменской области, но в первую очередь образовательное событие, которое ставит в приоритет кинопедагогику, применение кино в воспитательных целях, создание условий для юного и взрослого зрителя, при которых они могут открыть для себя эффективность осмысленного просмотра, возможности анализировать кино, черпать из него полезные смыслы, что важно с точки зрения развития мышления", - подчеркнул директор кинофестиваля "Ноль Плюс", продюсер, кинодокументалист, член Общественной палаты Тюменской области Николай Данн.
Так, во время фестиваля пройдут творческие встречи и мастер-классы. Одним из традиционных мероприятий станет круглый стол для педагогов и родителей "Кинопедагогика". Эксперты поделятся с тюменскими педагогами, наставниками и родителями современными методиками использования кино в воспитательно-образовательном процессе.
"Уникальной и логической квинтэссенцией проекта является онлайн-кинотеатр "Ноль Плюс", который мы запускаем уже в сентябре. Фильмы, которые по крупицам отбираются в течение каждого года на фестиваль, найдут свое место на этой альтернативной платформе, в которой нет места боевикам, триллерам, низкокачественным и легкомысленным фильмам. И уже в этом году планируется регулярная ежедневная работа по наполнению онлайн-кинотеатра с тем, чтобы тысячи красивых, добрых, познавательных фильмов были доступны для каждой семьи, каждых детсада, школы, дома культуры", - делится Николай Данн.
Вход на все кинопоказы свободный. В последний день — 7 октября — зрители смогут посмотреть картины-победители фестиваля, а также полнометражные киноленты, в том числе российских режиссеров.
Расписание показов фильмов будет доступно в группах социальных сетей фестиваля "ВКонтакте" - https://vk.com/zeroplusfest и Facebook https://www.facebook.com/zeroplusfest/ и на сайте нольплюс.рф.
Пятый юбилейный Международный кинофестиваль "Ноль Плюс" пройдет с 1 по 7 октября в Тюмени. На конкурс подано около 3000 заявок от режиссеров всего мира из почти 100 стран. После строгого отбора 68 фильмов вошли в конкурсную программу Фестиваля и 44 будут показаны вне конкурса.Фестиваль проводится Фондом развития творчества "Жизнь и Дело" при поддержке Правительства Тюменской области, Департамента культуры Тюменской области, Общественной палаты Тюменской области.