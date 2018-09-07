Тюменцы могут познакомиться с программой кинофестиваля "Ноль плюс"

Фото группы "ВКонтакте" "Международный кинофестиваль Ноль Плюс" Фото группы "ВКонтакте" "Международный кинофестиваль Ноль Плюс"

Более 100 картин от авторов из 26 стран мира будут представлены на Пятом Международном кинофестивале детского и семейного кино "Ноль Плюс" в Тюмени. Показы будут проходить с 1 по 7 октября 2018 года на трех площадках, познакомиться с расписанием зрители могут уже сейчас, сообщили в пресс-центре кинофестиваля.

Увидеть конкурсные и внеконкурсные работы участников кинофестиваля можно будет на площадках Музейного комплекса им. И. Я. Словцова, Молодежного театрального центра "Космос" и Дворца творчества и спорта "Пионер". Зрителям продемонстрируют полнометражные и короткометражные игровые фильмы, научно-популярные, документальные, анимационные фильмы и другие.

Первые показы начнутся уже с 1 октября – это фильмы для малышей, дошкольников, младшеклассников, подростков и молодежи, даже для родителей. Так, сборниками короткометражек для разных возрастов будет насыщен весь понедельник в "Космосе". В "Пионере" один из документальных фильмов нидерландского автора представит член жюри из Японии. В день официального открытия фестиваля 2 октября будет насыщен программой мирового просветительского и документального кино, а также специальными показами фильмов, созданными тюменскими кинематографистами.

Церемония открытия начнется в Музейном комплексе им. Словцова 2 октября в 18 часов.

Погружение в кино продолжится 3, 4 и 5 октября. Помимо обилия сказочных и приключенческих тем для детей, в фильмах для подростков и молодежи будет отражено множество актуальных тематик, таких, например, как поиск своего предназначения, выбор между жизнью в городе или на селе, спорт как средство познания себя и мира, детское образование, взаимоотношения подростков, внутренние преодоления личности, потенциал современной молодежи, а также темы любимого всеми нами космоса, завораживающего мира дикой природы.

"Кинофестиваль – это не только недельный праздник для жителей Тюменской области, но в первую очередь образовательное событие, которое ставит в приоритет кинопедагогику, применение кино в воспитательных целях, создание условий для юного и взрослого зрителя, при которых они могут открыть для себя эффективность осмысленного просмотра, возможности анализировать кино, черпать из него полезные смыслы, что важно с точки зрения развития мышления", - подчеркнул директор кинофестиваля "Ноль Плюс", продюсер, кинодокументалист, член Общественной палаты Тюменской области Николай Данн.

Так, во время фестиваля пройдут творческие встречи и мастер-классы. Одним из традиционных мероприятий станет круглый стол для педагогов и родителей "Кинопедагогика". Эксперты поделятся с тюменскими педагогами, наставниками и родителями современными методиками использования кино в воспитательно-образовательном процессе.

"Уникальной и логической квинтэссенцией проекта является онлайн-кинотеатр "Ноль Плюс", который мы запускаем уже в сентябре. Фильмы, которые по крупицам отбираются в течение каждого года на фестиваль, найдут свое место на этой альтернативной платформе, в которой нет места боевикам, триллерам, низкокачественным и легкомысленным фильмам. И уже в этом году планируется регулярная ежедневная работа по наполнению онлайн-кинотеатра с тем, чтобы тысячи красивых, добрых, познавательных фильмов были доступны для каждой семьи, каждых детсада, школы, дома культуры", - делится Николай Данн.

Вход на все кинопоказы свободный. В последний день — 7 октября — зрители смогут посмотреть картины-победители фестиваля, а также полнометражные киноленты, в том числе российских режиссеров.

Расписание показов фильмов будет доступно в группах социальных сетей фестиваля "ВКонтакте" - https://vk.com/zeroplusfest и Facebook https://www.facebook.com/zeroplusfest/ и на сайте нольплюс.рф.

Пятый юбилейный Международный кинофестиваль "Ноль Плюс" пройдет с 1 по 7 октября в Тюмени. На конкурс подано около 3000 заявок от режиссеров всего мира из почти 100 стран. После строгого отбора 68 фильмов вошли в конкурсную программу Фестиваля и 44 будут показаны вне конкурса.Фестиваль проводится Фондом развития творчества "Жизнь и Дело" при поддержке Правительства Тюменской области, Департамента культуры Тюменской области, Общественной палаты Тюменской области.