Специалист из Емуртлы стала лучшей на всероссийском конкурсе

| Фото: www.phototyumen.ru | Фото: www.phototyumen.ru

Надежда Горбовая из Упоровского района стала победителем XV Всероссийского конкурса операторов по искусственному осеменению КРС.

Оператор из Емуртлы, как сообщает областной департамент АПК, в третий раз получила "золото" в номинации "Лучший по профессии среди операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве". Ранее почетные титулы Надежда Горбовая завоевывала на всероссийских конкурсах, прошедших в 2014 году в Воронежской области и в 2016 году в Тюменской области. В этот раз она стала лучшей среди специалистов из 61 региона России.

Конкурсанты работали в лаборатории, проходили тестирование на знание теории по своей специфике, представляли собственные рабочие материалы: журналы случек и отелов за последние два года, производственные показатели и показывали технику осеменения.

И в очередной раз Надежда Горбовая доказала, что предыдущие ее победы — это не везение или счастливый случай, а настоящий профессионализм. Ее стаж работы оператором по искусственному осеменению составляет 12 лет. Она имеет звание "Мастер животноводства". Она обслуживает более 820-ти голов крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах.

При этом, кроме муниципального образования, Надежда Горбовая подключается по приглашениям и в соседние районы и даже в Курганскую область. В работе она использует современный ректоцервикальный способ. По мнению специалистов, это наиболее гигиеничный метод искусственного осеменения, кроме того, один из самых плодотворных.