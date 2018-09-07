Специалист из Емуртлы стала лучшей на всероссийском конкурсе
Надежда Горбовая из Упоровского района стала победителем XV Всероссийского конкурса операторов по искусственному осеменению КРС.
Оператор из Емуртлы, как сообщает областной департамент АПК, в третий раз получила "золото" в номинации "Лучший по профессии среди операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве". Ранее почетные титулы Надежда Горбовая завоевывала на всероссийских конкурсах, прошедших в 2014 году в Воронежской области и в 2016 году в Тюменской области. В этот раз она стала лучшей среди специалистов из 61 региона России.
Конкурсанты работали в лаборатории, проходили тестирование на знание теории по своей специфике, представляли собственные рабочие материалы: журналы случек и отелов за последние два года, производственные показатели и показывали технику осеменения.
И в очередной раз Надежда Горбовая доказала, что предыдущие ее победы — это не везение или счастливый случай, а настоящий профессионализм. Ее стаж работы оператором по искусственному осеменению составляет 12 лет. Она имеет звание "Мастер животноводства". Она обслуживает более 820-ти голов крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах.
При этом, кроме муниципального образования, Надежда Горбовая подключается по приглашениям и в соседние районы и даже в Курганскую область. В работе она использует современный ректоцервикальный способ. По мнению специалистов, это наиболее гигиеничный метод искусственного осеменения, кроме того, один из самых плодотворных.