Тюменские врачи борются за жизнь мотоциклиста

| Фото: ОКБ №2 | Фото: ОКБ №2

Мотоциклист получил тяжелые травмы в ДТП в Тюмени 6 сентября. Он находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое, сообщает областной департамент здравоохранения.

Как рассказала пресс-секретарь ведомства Александра Малыгина, вызов на станцию скорой помощи поступил в 18 часов 1 минуту. Бригада медиков была на месте уже через шесть минут. Пострадавшего госпитализировали в Областную клиническую больницу № 2.

Врачи борются за жизнь пациента.

Николай Ступников