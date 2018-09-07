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В Тюмени выпустили оригинальные открытки в стиле "Love is…"

Общество, 14:16 07 сентября 2018

Инфопарк | Фото: Инфопарк

Серию оригинальных открыток, в которых родной край признается в любви к своим жителям, выпустили в Тюменской области. Памятные карточки со стилизацией под популярные жвачки "Love is…" появились в местных кофейнях и инфопарке "Я люблю тебя. Тюменская область", сообщают организаторы.

Открытки не только представляют собой оригинальный сувенир, но и являются весьма познавательными. На обороте каждой такой карточки можно прочесть интересный факт о Тюменской области и узнать о работе интерактивной площадки, действующей в центре города.

Например, что за 10 лет в Тюменской области родилось в два раза больше детей, чем жителей Сан-Марино, Монако, Лихтенштейна, Сейшельских островов вместе взятых. А также о том, как в инфопарке можно выиграть путешествие на двоих или другой приз.

В информационном центре "Я люблю тебя. Тюменская область" можно не только получить полезную информацию о родном крае, но и принять участие в различных интерактивах. Инфопарк работает ежедневно на Цветном бульваре с 12 до 22 часов.

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# Инфопарк , открытки

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