Краснокнижный капуцин плакса родился в Московском зоопарке

| Фото: https://www.mos.ru | Фото: https://www.mos.ru

Краснокнижный капуцин плакса появился на свет в Московском зоопарке 29 августа. Он стал седьмым в этом семействе, сообщается на сайте мэра Москвы.

В столичном зоосаде живет одна из самых многочисленных семей капуцинов плакс, сформировавшихся в неволе. В ней семь особей: бабушка Смолли, родители — самка Нори и самец Матрос — и четыре их отпрыска.

Новорожденный капуцин пока все время находится с матерью. Только в возрасте трех недель малыш начнет самостоятельно исследовать окружающий мир и отходить от матери, а также пробовать еду для взрослых.

"Сейчас малыш весит около 150 граммов. Его пол пока нам неизвестен. Через пару недель зоологи планируют осмотреть малыша, чтобы убедиться, что он полностью здоров. Тогда же мы сможем установить пол детеныша и дать ему имя", — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Новорожденного детеныша с родителями отделили от остальных членов группы, и пока они живут в смежном вольере. Это связано с одной любопытной особенностью самок капуцинов: нередко старшие или доминирующие особи могут забирать детенышей у более молодых. Спустя некоторое время все семейство снова будет жить вместе. Посмотреть на детеныша и его многочисленных родственников можно в вольерах павильона "Дом обезьян".