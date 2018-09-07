Сургутяне могут купить продукцию компании "Золотые луга" с доставкой на дом

| Фото: компания АО "Золотые луга" | Фото: компания АО "Золотые луга"

Компания "Золотые луга" запускает новый сервис для жителей Сургута - интернет-магазин собственной продукции с бесплатной доставкой на дом или в офис. Услуга по оформлению заказа уже доступна и работает, сообщили в компании.

Сургут стал пятым городом после Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска и Новосибирска, где работает сервис доставки молочной продукции. В ассортименте интернет-магазина более 70 наименований продукции торговых марок "Золотые луга", "Живи ЗдорОво" и "Ситниковское".

Для создания заказа необходимо зайти на сайт dostavka.zolotie-luga.ru, выбрать город доставки, авторизоваться по номеру мобильного телефона. После регистрации станет доступен личный кабинет, где заказчик сможет воспользоваться сохраненным списком адресов доставки и историей заказов.

Процедура оформления заказа проста: необходимо выбрать продукты в меню, указать их количество, отправить в корзину и нажать "оформить заказ". Оплатить покупку можно на сайте или при получении заказа банковской картой. Накануне доставки для подтверждения заказа с покупателем свяжется оператор и уточнит адрес, дату и время. Доставка производится в рамках административных границ Сургута. Также предусмотрена возможность покупки через call-центр по телефону 8-922-398-87-45.

"Север ставит высокие требования к качеству продуктов питания, в том числе и молочной. Мы как честный производитель предлагаем сургутянам свежий и натуральный продукт с ежедневной доставкой напрямую с завода. Учитывая мнение потребителя, мы совершенствуемся вместе: покупатель стремится к правильному питанию, а мы разрабатываем удобные сервисы", - отметила директор по коммуникациям АО "Золотые луга" Олеся Макарова.