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Израиль просят лишить права проведения "Евровидения"

Общество, 13:12 08 сентября 2018

www.logoeps.net | Фото: www.logoeps.net

Более 140 представителей сферы культуры и искусства из разных стран, в том числе из Европы, подписали обращение к организаторам "Евровидения" с призывом лишить Израиль права проведения песенного конкурса, пишут РИА Новости.

"Если "Евровидение-2019" будет проводиться в Израиле, пока власти страны продолжают грубо нарушать права человека в Палестине, что продолжается несколько десятилетий, нужно объявить ему бойкот", — говорится в обращении музыкантов, писателей, актеров и режиссеров, опубликованном на сайте британской газеты Guardian. Его подписали, в частности, один из основателей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс, британский композитор и продюсер Брайан Ино, датский режиссер Нильс Вест, несколько бывших участников конкурса и победитель "Евровидения" 1994 года ирландский певец Чарльз Макгеттиган.

Как отмечается в послании, 14 мая, "через несколько дней после победы Израиля на "Евровидении", израильская армия убила 62 невооруженных палестинских протестующих в секторе Газа, включая шестерых детей, сотни человек были ранены". Деятели культуры и искусства считают, что Европейский вещательный союз "должен отменить проведение конкурса в Израиле в целом и перенести его в другую страну с меньшим числом нарушений прав человека".

Напомним, право принимать песенный конкурс Израиль получил благодаря победе Нетты Барзилай на Евровидении-2018 с песней "Игрушка".

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# Евровидение , Израиль

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