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Тюменцы выберут название новой улице

Общество, 12:21 10 сентября 2018

"Тюмень-наш дом" во Вконтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" во Вконтакте

Жителям Тюмени предлагают выбрать название для новой улицы в Калининском административном округе, сообщает администрация города.

В комиссию по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети поступило предложение о присвоении наименования улице в Калининском административном округе "Воронинская гавань". С этой идеей выступило территориальное общественное самоуправление района ДОК.

Жители Тюмени могут высказать мнение по этому вопросу на портале "Я решаю!".

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# название , портал Я решаю , улица

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