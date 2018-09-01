Тюменцы выберут название новой улице

| Фото: "Тюмень-наш дом" во Вконтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" во Вконтакте

Жителям Тюмени предлагают выбрать название для новой улицы в Калининском административном округе, сообщает администрация города.

В комиссию по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети поступило предложение о присвоении наименования улице в Калининском административном округе "Воронинская гавань". С этой идеей выступило территориальное общественное самоуправление района ДОК.

Жители Тюмени могут высказать мнение по этому вопросу на портале "Я решаю!".