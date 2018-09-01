Новая спортплощадка в Тазовском приняла легкоатлетическую эстафету

| Фото: правительство.янао.рф | Фото: правительство.янао.рф

Новая спортивная площадка появилась в Тазовском. В первый же день спортивный объект принял легкоатлетическую эстафету, сообщает правительство ЯНАО.

Ее строительство стало возможным благодаря приоритетной программе "Формирование комфортной городской среды" и инициативе педагогов Тазовской средней школы.

Новая площадка - это современный спортивный комплекс под открытым небом. Здесь оборудованы место для прыжков в длину с разбега, пять дорожек на 100 метров и легкоатлетический стадион на пять беговых дорожек, а также площадки для игр в футбол и баскетбол. Вся площадь спортивного сооружения покрыта специальным литым травмобезопасным покрытием.

В день открытия площадки она стала местом проведения легкоатлетической эстафеты XIX Спартакиады трудящихся. В эстафете приняли участие восемь команд. Традиционно каждый из десяти спортсменов каждой команды преодолел дистанцию длиной 200 метров.