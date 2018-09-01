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Гараж на улице Дамбовской в Тюмени тушили тридцать пожарных

Происшествия, 09:35 11 сентября 2018

фото из архива ГУ МЧС | фото из архива ГУ МЧС

32 человека тушили пожар в гараже на ул. Дамбовской в Тюмени. Как рассказали в областном управлении МЧС, сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного 10 сентября в 13 часов 40 минут.

Пожар произошел в гараже размерами 12 на 30 метров. В тушении были задействовано 32 человека личного состава и 11 единиц спецтехники. От огня пострадали три стоявших в гараже автомобиля.

Ущерб в настоящее время устанавливается, по предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание.

Николай Ступников

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# МЧС , пожар

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