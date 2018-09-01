Алексей Гуськов презентует тюменцам свой новый фильм

Актер и продюсер Алексей Гуськов презентует тюменцам фильм "Вечная жизнь Александра Христофорова", который выйдет на экраны кинотеатров в октябре.

Во время презентации фильма, которая пройдет кинотеатре "Киномакс" в ТРЦ "Кристалл" 7 октября, с тюменцами пообщается продюсер и актер картины, сыгравший главную роль, Алексей Гуськов. Кроме него главные роли в фильме исполнили Оксана Фандера, Игорь Угольников и Роман Курцын.

"Вечная жизнь Александра Христофорова" рассказывает историю когда-то популярного актера, довольствующегося ролью римского легионера в курортном парке аттракционов. Его единственный сын отказывается с ним встречаться, бывшая жена считает опасным для общества, с работы его увольняют. Но однажды судьба делает герою подарок в виде любимой женщины и шанса изменить свою жизнь. Это комедия о смысле жизни и любви. Фильм рекомендован к просмотру всем зрителям старше 12 лет в качестве средства от осенней хандры.

"Мой герой смеется над несмешными, в общем, вещами, - рассказывает о картине Алексей Гуськов. - Он задает себе вопрос: что останется после него. Такой момент, наверное, у всех наступает, когда ты спрашиваешь себя, что после тебя останется - египетская пирамида или сломанный мопед для сына. Мы постарались ответить на эти вопросы с юмором".

2018 год — юбилейный для Алексея Гуськова. Ему исполнилось 60 лет, и картина, которую он представит тюменцам, является, по его собственному выражению, очень личным высказыванием и своего рода подведением жизненных итогов.

"Фильм сделан в очень добром ключе и в комедийной форме затрагивает важнейшие темы в жизни каждого человека: проблемы семьи, проблемы взаимоотношений между разными поколениями", - считает актер.

Картина рассчитана не только на молодежную аудиторию, но и на зрителей старшего возраста, которые все чаще не находят в современных фильмах важных для себя тем. Съемки фильма проходили в Крыму. Во время работы над картиной съемочная команда занималась не только кинопроизводством, но и добрыми делами, например, помогла в лечении больного ДЦП ребенка из Севастополя. Его перевезли в Москву для проведения операции.