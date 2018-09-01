Выставка работ Ольги Даниловой-Пушкарь "Тюменский пейзаж" представлена в институте культуры

| Фото: https://www.mkrf.ru/ | Фото: https://www.mkrf.ru/

Выставка работ Ольги Даниловой-Пушкарь "Тюменский пейзаж" открывается в научной библиотеке Тюменского института культуры 13 сентября, сообщают организаторы.

Выставка будет работать в рамках проекта "Художественная выставка в библиотеке". На ней представлено 30 живописных работ, написанных художественным маслом на холсте.

Ольга Данилова не только пишет стихи и публикует их в журналы и поэтические сборники, но и мастерски передает на полотно облик любимого города. На картинах можно увидеть соборы, старую деревенскую Тюмень, ее новые районы. Также художнице нравится писать натюрморты, при виде которых невольно чувствуешь домашний уют и тепло.