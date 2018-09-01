От тюменцев ждут предложений по благоустройству парка Заречный

| Фото: Тюмень-наш дом во Вконтакте | Фото: Тюмень-наш дом во Вконтакте

От жителей Тюмени ждут предложений по благоустройству парка Заречный, сообщает администрация города.

Заречный парк расположен рядом с новым аквапарком "ЛетоЛето". Многим тюменцам зона отдыха известна тем, что зимой там проходят крещенские купания, а летом, в день города, – городской праздник Сабантуй.

Старожилы помнят, что после ремонта дороги по улице Щербакова, в 1995 году, было принято решение облагородить эту территорию. В результате здесь устроили сквер с декоративными кустами и асфальтовыми дорожками. Сейчас пришло время сделать более функциональную и удобную для всех зону отдыха.

В ближайшие годы запланирована реализация очередного этапа благоустройства территории парка.

Опрос создан для того, чтобы понять – что хотят тюменцы видеть на этой территории в будущем. По итогам опроса на портале "Я решаю!" будет сформирован список замечаний и предложений по улучшению территории, чтобы архитекторы проекта учли их в работе.