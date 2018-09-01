Фильм "Тобол" презентовали на международной туристической выставке

| Фото: tiamz.ru | Фото: tiamz.ru

Презентация кинопроекта "Тобол" состоялась на площадке международной выставки "Отдых-2018" в московском "Экспоцентре".

В мероприятии приняли участие продюсер фильма Олег Урушев, председатель фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова, директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев.

По мнению экспертов, фильм "Тобол" - пример того, как кинематограф способствует развитию туристического потенциала региона, пробуждая интерес зрителей к истории и к местам, где разворачивались события и проходили съемки картины.

"Съемочная площадка фильма "Тобол" - это музей под открытым небом, воссозданным по чертежам сибирского города, каким он был несколько веков назад. Интерактивный формат интересен современным туристам", - отметил Андрей Пантелеев.

Напомним, историческая драма "Тобол" режиссера Игоря Зайцева расскажет зрителям о молодом офицере новой гвардии Петра I Иване Демарине, который по заданию царя отправляется в Тобольск. Здесь Иван встречает свою первую любовь и вместе со своим полком оказывается втянутым в заговор местных князей, охотящихся за золотом Яркенда. Главные роли в картине исполнили Илья Маланин, Дмитрий Дюжев и Дмитрий Назаров.

"Тобол" впервые покажут в Тюмени 1 декабря 2018 года. Выход в широкий прокат в России запланирован на 6 декабря 2018 года.