Тур в Тобольск можно купить в пригородных железнодорожных кассах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В пригородных железнодорожных кассах Тюмени приобрести комплексный тур в Тобольск можно с 13 сентября, сообщает Свердловская пригородная компания.

В комплекс входит проезд на пригородном поезде "Императорский маршрут" до Тобольска и обратно, гид и экскурсионный автобус по городу, билеты в музеи, обед. Первая экскурсионная поездка запланирована на 22 сентября.

Во время поездки путешественникам расскажут об истории древней "жемчужины Сибири", а также тобольском периоде жизни семьи Императора Николая II. Туристы побывают в музее, основанном в доме проживания царской семьи, Иоанно-Введенском монастыре, монахини которого помогали семейству в тобольской ссылке, Губернском музее, прогуляются по Тобольскому Кремлю.

Поездки для "неорганизованных" туристов будут проводится еженедельно по субботам при наборе группы от 12 человек (выезд из Тюмени в 7 часов 6 минут местного времени, возвращение в 22 часа 15 минут). Для включения в группу необходимо зарегистрироваться на сайте www.svrpk.ru в разделе "Поезд "Императорский маршрут" (подраздел "Продажа туров в Тобольск"). После подтверждения поездки и оплаты тура в пригородной кассе выдадут конверт с билетами и квитанцией на экскурсионное обслуживание. Для оформления и посадки в поезд понадобится документ, удостоверяющий личность (паспорт, военный билет или свидетельство о рождении).

Стоимость поездки составит 3 тыс. 797 руб. При наличии льгот на проезд в железнодорожном транспорте цена тура будет снижена. Так, для школьников и студентов она составит 3 тыс. 351 руб.