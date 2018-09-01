В страну занимательных уроков отправятся школьники в библиотеке № 5

| Фото: www.citylib-tyumen.ru | Фото: www.citylib-tyumen.ru

Путешествие "В страну занимательных уроков" начнется в Детской библиотеке № 5 (ул. К. Маркса, 108) в 10 часов 14 сентября, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Участники выберут капитана команды, который проведет уроки "счетологии", "сказковедения", "рискования" и проверит знания по разным предметам. Эта увлекательная забава станет отличным подспорьем в начале нового учебного года, показав, что учебный процесс – дело увлекательное.

Фольклорный утренник "Жили-были сказки" начнется в Центре семейного чтения им. А.С. Пушкина (ул. Газовиков, 30/1) в 11 часов.

Час любопытных фактов "Спорт – это жизнь, это радость, здоровье!" начнется в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) в 13 часов.

В Библиотеке № 4 (ул. Ватутина, 14/1) в 13 часов состоится встреча с интересным человеком "Стихами и прозой о жизни своей". Учащихся средних классов приглашаем на встречу с бывшим учителем, ныне краеведом и творческой личностью Людмилой Волковой. Она расскажет ребятам о своей жизни, творчестве, прочитает короткие рассказы о своем детстве и о нашем городе.

Правовой час "Что такое "вандализм"? Причины и последствия" пройдет в Библиотеке № 9 (ул. Волгоградская, 119/2) в 14 часов. На встречу с подростками приглашен старший помощник прокурора Центрального административного округа города Тюмени Д. А. Щеглов.

День открытых дверей пройдет в ДКиТ "Торфяник" (ул. Малышева, 26). "Операция "Торфяник". Перезагрузка" стартует в 18 часов.

Открытие Юбилейного театрального сезона "Юбилей или все что угодно" в молодежном театре "Ангажемент" имени В. С. Загоруйко (ул. Олимпийская, 8а) начнется в 19 часов.