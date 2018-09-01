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В Тюмени горел нежилой дом на улице Достоевского

Происшествия, 12:50 14 сентября 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пожар в двухэтажном деревянном доме на улице Достоевкого произошел в Тюмени 14 сентября. Как сообщили в областном управлении МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 10 часов 56 минут.

На место прибыли 12 человек личного состава и пять единиц спецтехники. Как отметил представитель МЧС Геннадий Грибич, горел нежилой двухэтажный дом. Огонь был потушен к 11 часам 20 минутам, обошлось без пострадавших.

Причины пожара устанавливаются.

Николай Ступников

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# МЧС , пожары

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