Женщины-учителя Тюменской области оценили свое здоровье

| Фото: Мультицентр «Моя территория» | Проекты | Тюмень | Фото: Мультицентр «Моя территория» | Проекты | Тюмень

Женщины-учителя оценивают свое здоровье выше, чем женщины в среднем по России, выяснили социологи ТюмГУ в ходе исследования социального портрета современного педагога, сообщает вуз.

Такую оценку здоровья ученые объясняют наличием у педагогов сильного социального капитала, который формируется в ходе реализации профессиональных обязанностей. Социальный капитал, в свою очередь, обеспечивает высокий уровень неформальной социальной поддержки, которая может быть оказана в том числе для помощи в трудной жизненной ситуации, связанной с проблемами со здоровьем.

Итоги исследования опубликовал RUDN Journal of Sociology. Согласно полученным результатам, женщины-учителя считают свое здоровье удовлетворительным и слабым в 54% случаев, а хорошим и отличным в 46%, что в среднем превышает показатели среди женщин по России в целом (70% и 36% соответственно).

"На состояние здоровья и его оценку влияют разные факторы. В их числе – доход, социальный статус, социальный капитал. Именно социальные статус и капитал педагогов являются их сильной стороной. Во-первых, они причисляют себя к работникам умственного труда, что ставит их на порядок выше работников физического труда и неработающих. Во-вторых, женщины-учителя имеют высокий уровень неформальной поддержки и коммуникации и осознают свою социальную роль", - отметила доцент кафедры общей и социальной социологии ТюмГУ Галина Ефимова.

Кроме того, опрос показал, что доля разведенных женщин в педагогической среде равна 10%, а среди мужчин таковых 4%. Однако женщины-учителя реже одиноки, чем их коллеги-мужчины (13% против 23%). По мнению социологов, для современной женщины-учителя характерен низкий уровень неудовлетворенности своим социальным положением. Причина этому – осознание своего социального статуса и социальных ожиданий в отношении женщин в российском обществе. И прежде всего ожиданий, обусловленных сохранившейся традиционной моделью женских ролей.

Также социологи увидели взаимосвязь между возрастом респондентов и их оценками будущего. Так, с надеждой и оптимизмом смотрят в будущее среди женщин-учителей в возрастных группах младше 30 лет и 30–39 лет 60%, в группе 40–49 лет – уже 45%, в группе 50–59 лет – 40%, а среди самой возрастной группы 60–65 лет – только 31%.

"Данные Европейского социального исследования свидетельствуют, что различия в оценках оптимизма по критерию возраста в России прослеживаются уже после 30 лет. Согласно нашим данным, у женщин-учителей эти различия фиксируются несколько позже, чем у большинства населения", - констатировала Галина Ефимова.

В исследовании социологов ТюмГУ приняли участие около 1,5 тыс. учителей Тюменской области.