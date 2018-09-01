Бывший сотрудник ямальского наркоконтроля отправился в колонию на 12 лет за торговлю наркотиками

| Фото: СУ СК РФ | Фото: СУ СК РФ

На 12 лет отправили в колонию cтрогого режима бывшего сотрудника госнаркоконтроля Нового Уренгоя. Мужчину признали виновным в превышении должностных полномочий и покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Кроме того, как сообщает окружная прокуратура, экс-полицейского оштрафовали на 250 тыс. рублей, а также лишили звания майор полиции и права занимать должности в правоохранительных органах.

Как установил суд, в октябре 2015 в приемном отделении новоуренгойского психоневрологического диспансера старший оперуполномоченный при исполнении должностных обязанностей, незаконно применил силу к доставленным в учреждение супругам. Через два дня его уволили из органов.

Спустя два года бывший сотрудником наркоконтроля, знакомый с методами конспирации наркодельцов, вступил с одним из них в сговор. Из тайника в Московской области он получил крупную партию наркотиков, более трех с половиной килограмм. На своем авто экс-полицейский доставил наркотик в Новый Уренгой. Но сбыть его он не успел и был задержан правоохранителями при закладке зелья в тайник.