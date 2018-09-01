Более двадцати человек эвакуировали пожарные из пятиэтажки на улице Садовой в Тюмени

| Фото: из архива МЧС Тюменской области | Фото: из архива МЧС Тюменской области

Более 20 человек эвакуировали пожарные из пятиэтажного дома на ул. Садовой в Тюмени из-за пожара в однокомнатной квартире на первом этаже в 18 часов 50 минут 16 сентября.

Как сообщили в областном управлении МЧС, на тушение прибыли 13 человек личного состава, из дома эвакуировали 20 жильцов, и из зоны возгорания пожарные спасли еще двух человек. Один из жильцов был передан фельдшерам скорой помощи, у него диагностировано отравление продуктами горения.

Причины возгорания и причиненный огнем ущерб устанавливаются.

Николай Ступников