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Более двадцати человек эвакуировали пожарные из пятиэтажки на улице Садовой в Тюмени

Происшествия, 09:24 17 сентября 2018

из архива МЧС Тюменской области | Фото: из архива МЧС Тюменской области

Более 20 человек эвакуировали пожарные из пятиэтажного дома на ул. Садовой в Тюмени из-за пожара в однокомнатной квартире на первом этаже в 18 часов 50 минут 16 сентября.

Как сообщили в областном управлении МЧС, на тушение прибыли 13 человек личного состава, из дома эвакуировали 20 жильцов, и из зоны возгорания пожарные спасли еще двух человек. Один из жильцов был передан фельдшерам скорой помощи, у него диагностировано отравление продуктами горения.

Причины возгорания и причиненный огнем ущерб устанавливаются.

Николай Ступников

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# МЧС , пожары

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