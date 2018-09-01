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Многодетные семьи Ямала получают участки земли на юге Тюменской области

Экономика, 14:16 17 сентября 2018

https://www.yanao.ru | Фото: https://www.yanao.ru

69 семей Ямала с начала 2018 года получили участки под строительство жилья в Заводоуковске. Округ планирует до конца 2018 года предоставить еще 21 многодетной семье земельные участки в собственность бесплатно, сообщает правительство ЯНАО.

Всего в 2018 году многодетные семьи Ямала получили 181 земельный участок бесплатно. Больше всего участков получили многодетные семьи в окружной столице - 74 участка. В Пуровском районе семьи получили 51 участок, из них 49 для ИЖС. Тройку лидеров замыкает Приуральский район, здесь передан 21 земельный участок.

В очереди на земельные участки состоит 3 тыс. 75 семей, из них 2 тыс. 549 семей хотят получить землю для ИЖС, 382 семьи планируют оборудовать дачный участок, остальным земля нужна для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества.

В 2017 году 345 семей получили бесплатные земельные участки от государства для различных нужд, в том числе 237 участков предоставлены для ИЖС.

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# Заводоуковск , земельные участки , ИЖС , Ямал

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