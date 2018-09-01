Кредитный портфель Альфа-Банка в Тюмени по итогам первого полугодия 2018 года вырос на 67%

Фото пресс-службы "Альфа-Банка" Фото пресс-службы "Альфа-Банка"

На 67% вырос кредитный портфель розничного бизнеса Альфа-Банка в Тюмени по итогам первого полугодия 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 5 млрд рублей. Тюменцы по-прежнему отдают предпочтение кредитной карте Альфа-Банка - 100 дней без процентов, более 8 тыс. жителей Тюмени в I полугодии 2018 года стали владельцами кредитной карты.

"Мы отметили растущий интерес к рефинансированию действующих кредитов в других банках, – комментирует руководитель по развитию сети отделений Альфа-Банка в Тюмени Светлана Охлопкова. В тюменском офисе объем рефинансирования составил 37% от всех кредитных выдач. Воспользовавшись данным продуктом Альфа-Банка, многие тюменцы смогли сократить ежемесячные платежи по кредитам в два-три раза".

Средства клиентов увеличились на 10% и превысили 5 млрд рублей. Основной прирост средств на 400 млн рублей наблюдался по счетам до востребования, что на 17% больше по сравнению c 1 полугодием 2017 года. Стабильный рост привлеченных средств физических лиц демонстрирует высокое доверие клиентов к банку и позволяет сохранять лидирующие позиции на рынке по остаткам "до востребования".

"В этом году мы отмечаем рост интереса тюменцев к новым инструментам инвестирования. Инвестиции стали гораздо доступнее и сегодня можно начать формировать свой инвестиционный портфель начиная с инвестиции в 100 рублей. Такой интерес говорит о том, что тюменцы готовы к долгосрочному планированию и занимают ответственную позицию относительно своего будущего", - подчеркнула руководитель по развитию сети отделений Альфа-Банка в Тюмени Светлана Охлопкова.