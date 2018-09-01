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Всемирный день туризма отметят в Ялуторовском музейном комплексе

Общество, 09:35 19 сентября 2018

Тюменское музейно-просветительское объединение во Вконтакте | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение во Вконтакте

Ялуторовский музейный комплекс ко дню туризма подготовил для жителей и гостей города тематические праздничные мероприятия, которые пройдут в музеях города с 26 по 28 сентября, сообщают организаторы.

Гостей историко-мемориального музея ожидает театрализованная экскурсия "Счастлив тот, кто счастлив у себя дома". Участники смогут отправиться в увлекательное путешествие в XIX век. Желающие смогут увидеть старинный дом с богатой историей, по которому проведут научные сотрудники музея, представшие в женских образах близких людей хозяина дома. В рамках театрализованного представления, можно испить чашечку ароматного кофе "Мокко-Занзибар" по-муравьевски, сваренного по фирменному рецепту дворянина Матвея Ивановича, и угоститься конфетами "В гостях у сказки" местной кондитерской фабрики "Кураж".

В музее "Торговые ряды" посетители вместе с Хозяйкой Яшмовой горы, Данилой-мастером смогут совершить виртуальное путешествие по Уральским горам, познакомиться с удивительно красивой горной породой – яшмой, узнать как она появилась, увидеть разнообразие текстур и цвета этого самоцвета.

Любителей экотуризма ждет мероприятие "Наш девиз – правильный туризм", на котором можно будет узнать о развитии этого направления в Тюменской области, отправиться в увлекательное путешествие по заповедным местам Ялуторовского района.

Музейный урок "Наш зеленый друг" познакомит детей с правилами поведения в лесу, научит построению экологических пирамид, раскроет секреты о пользе путешествия по лесу.

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# день туризма , музеи , Ялуторовск

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