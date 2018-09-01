Тюменский проект "Киберпатруль" выходит на федеральный уровень

| Фото: "Киберпатруль Тюменской области" ВКонтакте | Фото: "Киберпатруль Тюменской области" ВКонтакте

Тюменский добровольческий проект "Киберпатруль" вошел в число лучших по итогам конкурса "Доброволец России - 2018", сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

Всего на суд жюри было подано более 15 тыс. волонтерских проектов. Из них 76 отобраны для участия в программе Акселерации, благодаря которой спроектированная идея получает возможность расширить географию реализации на другие регионы страны.

Программа Акселерации пройдет 21 – 23 сентября в Алексине Тульской области. Представлять областную столицу будет координатор проекта – председатель комитета молодежной политики департамента по спорту администрации Тюмени Алексей Краев.

Ранее тюменский "Киберпатруль" уже был рекомендован для внедрения в регионах страны в рамках заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством Министра внутренних дел РФ.

В рамках проекта "Киберпатруль" ежегодно выявляется и блокируется более 1 тыс. интернет-ресурсов, которые содержат запрещенный к распространению в России контент.

Любой человек, столкнувшись с запрещенным контентом, может сообщить о нем на странице проекта в Интернете.