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Более ста двадцати тысяч тюменцев получили прививку от гриппа

Общество, 17:27 19 сентября 2018

www.tobmed.ru | Фото: www.tobmed.ru

Более 120 тыс. человек привились против гриппа в Тюменской области на 14 сентября, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Всего к эпидсезону гриппа и ОРВИ 2018-2019 г. планируется привить более 600 тыс. человек.

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области напоминает, что оптимальным временем проведения прививок против гриппа является сентября-октябрь, чтобы иммунитет после проведенной прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости.

В Тюменской области по результатам еженедельного мониторинга сезонной заболеваемости ОРВИ за период с 3 сентября по 16 сентября превышения эпидемических порогов не установлено. Случаев гриппа не зарегистрировано.

В преддверии эпидсезона гриппа и ОРВИ 2018-2019гг. в регионе продолжается кампания по массовой иммунизации населения против гриппа. Для повышения доступности и удобства вакцинации против гриппа медицинским организациями будут организованы выезды вакциномобиля к торгово-развлекательным центрам Тюмени. Бригады будут работать с 10 до 16 часов у ТЦ "Кристалл" (ул. Минделеева, 1а) - 21 сентября, у ТЦ "Лента" (ул. Алибашевская) - 22 сентября, у ТЦ "Панама" (ул. Мысовская, 2а) – 23 сентября.

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# вакцина , грипп , ОРВИ , Управление Роспотребнадзора

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