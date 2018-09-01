Александр Моор назвал важные направления в развитии нефтегазовой отрасли

Дальнейший прогресс импортозамещения, активное участие тюменских предприятий и компаний в реализации масштабных арктических инвестиционных и инфраструктурных проектов, разработка и внедрение инновационных технологий, охрана окружающей среды - важнейшие направления работы региональной власти в сфере развития нефтегазовой отрасли.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, отвечая на вопросы журналистов после завершения пленарного заседания IX Тюменского нефтегазового форума, который проходит в Тюменском технопарке.

"Мы набрали очень хорошие темпы работы по импортозамещению. От работы по схеме "придумываем - производим - пытаемся продать" многие тюменские предприятия перешли к решению конкретных задач, которые ставят перед ними нефтегазовые компании. Это позволяет выпускать реально востребованную продукцию, которая хорошо продается", - отметил губернатор.

Второе, очень важное направление работы региональной власти в сфере содействия развитию нефтегазовой отрасли - участие тюменских предприятий в масштабных инвестиционных проектах, которые крупные нефтегазовые компании реализуют, в первую очередь, на Ямале, продолжил Александр Моор.

"Для этого мы должны использовать все наши кооперационные связи. Кроме того, в арктическом регионе предстоит реализовать немало серьезных инфраструктурных проектов. Думаю, тюменские промышленные и строительные предприятия также должны в них активно участвовать", - уверен губернатор.

Нефтегазовая отрасль отличается очень высокой инновационностью и наукоемкостью, добавил Александр Моор.

"Тюмень всегда обеспечивала научное и инновационное сопровождение работы по освоению нефтегазовых богатств Западной Сибири. Сегодня наша задача - по прежнему держать на высоте тюменскую научную марку, адекватно отвечая на запросы нефтегазовых компаний, удовлетворяя их потребности в выполнении исследовательских и проектных работ", - завил глава региона.

Еще один очень серьезный участок работы органов власти в нефтегазовой сфере - сбережение окружающей среды, содействие созданию и внедрению экологически безопасных технологий эксплуатации месторождений, отметил Александр Моор.

По словам первого заместителя министра энергетики РФ Алексея Текслера, действующая в настоящее время система налогообложения нефтегазовой отрасли не обеспечивает вовлечения в эффективную разработку всех запасов нефти. Разработка около 50 % имеющихся в Западной Сибири запасов сегодня нерентабельна, сообщил он. Поэтому Минэнерго вместе с нефтяными компаниями предлагает внести ряд изменений в налоговое законодательство. Это позволит прекратить снижение объемов добычи в Западной Сибири.

"Этот вопрос касается не только нефтяной отрасли, но и социальной политики, ведь в Западной Сибири создана инфраструктура, построены города, есть постоянное население. Инвестиции в нефтегазовую отрасль имеют высокий мультипликативный эффект для всей экономики", - подчеркнул Алексей Текслер.

На пленарном заседании IX Тюменского нефтегазового форума Александр Моор подписал соглашения о сотрудничестве с ведущими нефтегазовыми компаниям "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз". Компания "Газпром нефть" построит в Тюмени исследовательский центр с суперсовременным кернохранилищем.

"Тюменская область - наш стратегический партнер. Для нас очень важен очень высокий научный и кадровый потенциал Тюмени, наличие сильных вузов, в которых нашей компанией уже созданы профильные кафедры. Наш новый проект предполагает строительство высокотехнологичного здания исследовательского центра с полностью автоматизированным хранилищем керна. Это будет первое в мире кернохранилище такого уровня с комплексом лабораторного оборудования для проведения всего спектра исследований", - рассказал председатель правления и генеральный директор компании "Газпром нефть" Александр Дюков. По его словам, компания стремится к тому, чтобы здание исследовательского центра стало архитектурным украшением Тюмени.

Соглашение между Тюменской областью и "Сургутнефтегазом" направлено на расширения сотрудничества в таких сферах, как подготовка кадров, увеличение доли эффективных технологий, привлечение промышленного, научного и кадрового потенциала предприятий региона к деятельности компании.

"В нашей компании уже трудятся около 12 тысяч выпускников тюменских вузов. Какими бы ни были технологии и оборудование, все решают кадры", - подчеркнул генеральный директор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов.

Напомним, в работе IX Тюменского нефтегазового форума участвуют более 2 тыс. специалистов из 80 городов России и 16 зарубежных стран.

Евгений Бабенко