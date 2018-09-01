Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии отметил 45-летний юбилей

| Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Торжественное собрание, посвященное 45-летию Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации, состоялось в Центральном аппарате Росгвардии.

Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области, в нем приняли участие первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Сергей Меликов, президент Клуба военачальников Российской Федерации генерал армии Анатолий Куликов, представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, народный артист Российской Федерации Илья Резник, офицеры структурных подразделений Центрального аппарата.

Генерал-полковник Сергей Меликов поздравил творческий коллектив с юбилеем, вручил его руководителю генерал-майору Виктору Елисееву благодарность президента России. Наиболее отличившимся артистам ансамбля были вручены государственные награды. Некоторые из них удостоены почетных званий "Заслуженный артист Российской Федерации" и "Заслуженный работник культуры Российской Федерации". Они получили соответствующие нагрудные знаки. Кроме того, генерал-полковник Сергей Меликов вручил артистам ансамбля ведомственные награды, почетные грамоты и благодарности.

"Ансамбль имеет не только творческие заслуги, но и боевые. В каких бы отдаленных регионах ни выполняли задачи солдаты войск правопорядка, артисты везде их поддерживали своим творчеством. Сегодня коллектив ансамбля является флагманом культурной жизни войск, за годы творческой деятельности он дал более девяти тысяч концертов, на которых побывали более 25 миллионов зрителей. Особую благодарность хочется выразить художественному руководителю, главному дирижеру ансамбля народному артисту России генерал-майору Виктору Петровичу Елисееву, который на протяжении 33 лет бессменно возглавляет этот коллектив. Именно ваши творческое дарование и энтузиазм укрепили современный облик ансамбля, а ваша неиссякаемая энергия обеспечивает реализацию новых идей, сохраняя лидирующие положение коллектива на творческом Олимпе нашей страны и не только", - отметил генерал-полковник Сергей Меликов.

Представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил высочайший профессионализм ансамбля: "Они умеют все – они поют церковные песнопения и эстрадную музыку, великую русскую классику и зарубежные хиты. Создание национальной гвардии России дало прославленному коллективу новый творческий импульс. Ансамбль Росгвардии ассоциируется с самым лучшим, самым мужественным, что есть сегодня в России".

Президент Клуба военачальников Российской Федерации генерал армии Анатолий Куликов наградил Ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации почетным знаком Клуба военачальников "Маршальская звезда - за заслуги".

"Мы видели, как встречали ансамбль за рубежом. Наверное, один такой визит в течение нескольких дней заменяет многолетнюю дипломатическую работу. Я очень рад, что ансамбль песни и пляски все эти годы рос в своем профессиональном творческом мастерстве ", - сказал генерал армии Анатолий Куликов.

Участники мероприятия посмотрели документальный фильм об истории и творческой деятельности ансамбля, а в завершение торжественного собрания сами юбиляры выступили перед гостями с концертной программой.

В этом году в честь 45-летия своего творческого коллектива военные артисты и музыканты провели большой гастрольный тур, который включал в себя концерты в разных уголках нашей Родины от Грозного до Петропавловска-Камчатского – всего 20 городов. Главный концерт, посвященный 45-летию Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации, состоится 2 октября в Москве в Государственном Кремлевском дворце.

18 сентября в эфире телеканала "МИР" состоялась премьера документального фильма "Гвардия, которая поет". Телезрители узнали об особенностях службы и творчества военного ансамбля.

Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации – один из крупнейших военных художественных коллективов страны, первый профессиональный коллектив внутренних войск. Свою летопись он ведет с июля 1973 года.

С 1985 года Академическим ансамблем песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации руководит народный артист России, профессор Московской Государственной консерватории им. П. И. Чайковского, генерал-майор Виктор Елисеев. В ансамбле он прошёл путь от солдата до генерала.

В 1993 году ансамблю присвоено звание "Академический".

В сентябре 1998 года за заслуги в области культуры и искусства решением правительства Москвы в честь 25-летия коллектива на Площади звезд заложена именная плита – звезда Академического ансамбля песни и пляски внутренних войск МВД России.

В 2005 г. Академический ансамбль песни и пляски внутренних войск МВД России, в числе лучших коллективов страны, стал обладателем гранта президента России.

Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации принимает активное участие во всех культурных событиях, проводимых правительством страны и мэрией столицы.

Ансамбль неоднократно с неизменным успехом выступал в странах дальнего и ближнего зарубежья: в Болгарии, Чехословакии, Словакии, Словении, Сербии, ГДР, Венгрии, КНДР, Италии, Монако, Германии, Греции, Бразилии, Мексики, Швейцарии, ОАЭ, Кувейте, Омане, Катаре, Испании, Чили, КНР, Японии, Турции, Израиле, Австралии, Швеции, Таити, Франции, Нидерландах, Бельгии, Новой Каледонии, Дании, Австрии, Мальте, Алжире, Тунисе, Ливане Марокко, Румынии, а также: Белоруссии, Украине, Молдове, Латвии, Литве, Эстонии, Грузии, Азербайджане, Армении, Узбекистане, Киргизии, Казахстане, Туркменистане, Таджикистане и многих других странах.

С 1987 года ансамбль более 40 раз выезжал в горячие точки страны: Нагорный Карабах, Сумгаит, а позднее в район выполнения внутренними войсками боевых задач, в том числе на территории Чеченской Республики и республик Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Южная Осетия, Абхазия, где было дано более 150 концертов.

В 2013 году в ходе гастролей во Франции (г. Париж), ансамбль был удостоен двойного платинового диска Министерства культуры и коммуникации Франции.

В феврале 2014 года хоровая группа ансамбля с большим успехом выступила в рамках культурной программы XXII зимних Олимпийских игр в г. Сочи.

В ноябре 2014 года ансамбль выступил в городах Донецке и Луганске с Народным артистом СССР И. Д. Кобзоном. Концерты посвящались 70-летию освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

Артисты ансамбля награждены государственными и ведомственными наградами, имеют почетные звания Российской Федерации.