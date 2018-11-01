В Тюмени подвели итоги фестиваля "На Руси без песни не живется!"

Фото предоставлено ДК "Водник" Фото предоставлено ДК "Водник"

Фестиваль любителей народной песни "На Руси без песни не живется!" состоялся на базе Дома культуры "Водник". На сцене блистали творческие самодеятельные коллективы, солисты всех возрастов и представители самых разных организаций и учреждений.

В день фестиваля в зале был полный аншлаг, ведь народная песня близка и понятна всем без исключения. Событие проводится ежегодно, и с каждым годом собирает все большую аудиторию, сообщили в пресс-службе ЦКиТ "Тюмень".

Организаторы фестиваля благодарят участников и зрителей, и приглашают всех вновь встретиться в гостеприимном "Воднике" ровно через год.