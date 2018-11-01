  • 19 ноября 201819.11.2018понедельник
  • USD65,9931
    EUR74,9022
  • В Тюмени -4..-6 С 3 м/с ветер северо-западный

В Тюмени подвели итоги фестиваля "На Руси без песни не живется!"

Общество, 20:05 19 ноября 2018

Фото предоставлено ДК "Водник"

Фестиваль любителей народной песни "На Руси без песни не живется!" состоялся на базе Дома культуры "Водник". На сцене блистали творческие самодеятельные коллективы, солисты всех возрастов и представители самых разных организаций и учреждений.

В день фестиваля в зале был полный аншлаг, ведь народная песня близка и понятна всем без исключения. Событие проводится ежегодно, и с каждым годом собирает все большую аудиторию, сообщили в пресс-службе ЦКиТ "Тюмень".

Организаторы фестиваля благодарят участников и зрителей, и приглашают всех вновь встретиться в гостеприимном "Воднике" ровно через год.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дети , культура , творчество , фестиваль

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:05 19.11.2018В Тюмени подвели итоги фестиваля "На Руси без песни не живется!"
19:08 19.11.2018Будущих призывников порадовали концертом в Доме культуры "Водник"
18:33 19.11.2018Концерт "Пой с нами" зарядил тюменцев положительными эмоциями
18:21 19.11.2018Сорокинские школьники узнали о пользе утренней зарядки