В Школе подготовки помощников вожатых стартует новый набор учеников

| Фото: pioner72.ru/ | Фото: pioner72.ru/

Ответственных, общительных и творческих ребят от 14 до 17 лет обучиться вожатскому мастерству приглашает Дворец творчества и спорта "Пионер". Занятия начнутся с 4 декабря в ДТиС "Пионер" по адресу ул.Челюскинцев, 46, сообщают организаторы.

В рамках обучения запланированы теоретические и практические занятия. Опытные преподаватели расскажут будущим помощникам вожатых об особенностях организации отрядной работы, возрастных психологических особенностях детей, путях решения конфликтных ситуаций в детском коллективе. Ученики освоят различные виды игр, изучат технику безопасности и научатся оказывать доврачебную помощь.

Курс рассчитан на четыре месяца, занятия будут проходить два раза в неделю по два часа. Обучение платное. В дальнейшем ребята смогут реализовать себя в качестве помощников вожатых в лагерях с дневным пребыванием, а также в роли организаторов досуга на летних площадках по месту жительства. Успешно прошедшим аттестацию выдается свидетельство установленного образца. Самые талантливые ученики получат возможность работы на каникулярных проектах Дворца "Пионер".

Дополнительная информация и запись по телефону 68-93-96 – Анастасия Дамирова, Гульнара Богатова.