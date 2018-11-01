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Орловский дальнобойщик в Увате за поддельные права отработает триста часов

Происшествия, 17:21 20 ноября 2018

proctmo.ru | Фото: proctmo.ru

Орловский дальнобойщик, который совершил ДТП в Увате, управляя грузовиком по поддельным правам, приговорен к 300 часам обязательных работ, сообщает региональная прокуратура.

Мировой судья судебного участка №1 Уватского судебного района Тюменской области 20 ноября вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя Ливны Орловской области.

Как следует из материалов уголовного дела, в июне 2018 года в Ливны мужчина за пьяную езду был оштрафован на 30 тыс. рублей и лишен права управления транспортными средствами на 1 год 7 месяцев. У водителя с 2012 года имелось поддельное водительское удостоверение на чужое имя, которым он стал пользоваться.

28 сентября 2018 года мужчина на тягаче DAF с цистерной возвращался из Сургута в Омск. На 437 км федеральной трассы Тюмень-Ханты-Мансийск, проходящей по территории Уватского района, водитель не выдержал безопасную скорость и дистанцию, и тягач врезался в двигавшийся в попутном направлении автомобиль ГАЗ. При оформлении дорожно-транспортного происшествия дальнобойщик предъявил поддельные права, которые вызвали подозрение у инспектора ДПС. Когда водителю предложили предъявить паспорт, он сознался, что права купленные.

Мужчина был отстранен от управления транспортным средством и в отношении него составлены протоколы по нескольким статьям КоАП РФ. По результатам рассмотрения административных протоколов водитель был оштрафован на 8,5 тыс. рублей, а за езду, будучи лишенным права управления, подвергнут 12 суткам административного ареста.

Суд, рассмотрев уголовное дело, назначил жителю Орловской области за использование поддельного водительского удостоверения 300 часов бесплатных общественно полезных работ.

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# водитель , Орловская область , подделка , права , прокуратура , Уват

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