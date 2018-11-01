Тюменские дзюдоисты стали лучшими в Тобольске

| Фото: ЦОП «Тюмень-дзюдо» | Фото: ЦОП «Тюмень-дзюдо»

Больше всех золотых наград завоевали тюменские дзюдоисты на Открытых соревнованиях среди спортсменов 2005-2005 и 2007-2008 годов рождения, проходивших в Тобольске.

За медали боролись около 150 спортсменов из городов Тюменской области, сообщает пресс-служба Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

Победителями первенства стали: Сергей Петухов, Олег Ротарь (тренер Магомедшафи Небиев); а также Ибрагим Акиев, Семен Слепов и Кирилл Фомичев (тренер Эдуарда Котов). Все они - воспитанники Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

Еще два подопечных Магомедшафи Небиева Кирилл Зольников (до 50 кг) и Роман Зарубин (до 42 кг) завоевали первое и третье места соответственно.