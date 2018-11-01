Актеры из Германии и Тюмени создали совместный спектакль

| Фото: театра-студии "Быть" | Фото: театра-студии "Быть"

Совместным спектаклем о мечте от актеров и режиссеров из двух стран завершился российско-германский культурный обмен, в течение пяти дней проходивший в Тюмени.

Организатором мероприятия выступил молодежный театр-студия "Быть" при Тюменском индустриальном университете в лице руководителя и режиссера коллектива Артема Васильева. Идею проведения культурного обмена в формате творческой лаборатории поддержал грантовый конкурс "Моя идея".

Как рассказал Артем Васильев, все началось с "Театральной революции-2017", где труппа театра-студии "Быть" принимала делегацию режиссеров свободных театров Германии.

"Мы рассказали о том, как устроена театральная жизнь в Тюмени, чем живут и "дышат" студийные театры города. Мы познакомили немецких гостей с традициями русской культуры и с собственным творчеством, показав спектакль "Эх, ты, Ваня...". Несмотря на языковой барьер, смысл и суть спектакля были донесены до иностранных зрителей в полном объеме. В финале визита гостей в Россию мы получили официальное приглашение от президента Ассоциации любительских театров Германии Симона Иссера приехать в Германию для перекрестного обмена опытом в ноябре 2017 года", - сообщил он.

В Германии тюменские театралы посещали тренинги и мастер-классы, побывали на экскурсии по Берлину, увидели постановку Берлинского государственного театра, а также сами показали немецким друзьям спектакль "35 кило надежды", который очень понравился зрителю.

"Уезжать нам не хотелось, так сильно мы сблизились со всеми, кто нас принимал. Поэтому поставили себе цель - культурный обмен необходимо продолжать", - поделились впечатлениями актеры театра-студии "Быть".

Во время культурного обмена в Тюмени немецкие режиссеры Йорг Михан и Ханна Шефер провели два мастер-класса по актерскому мастерству для всех желающих. Ключевым событием выбранного формата работы стало создание двух трупп, в каждой из которых были заняты актеры из Германии и Тюмени. При этом, одной из трупп руководил иностранный режиссер, а другой - из России. Итоговый спектакль, состоящий из двух историй, был показан на сцене спортивного комплекса "Зодчий". Помимо этого, гостей погрузили в российскую культуру с головой - их знакомили с местной кухней, сибирской природой и даже провели для иностранцев Новый год с Дедом Морозом.

"Мне понравилось, что помимо репетиций на проекте много времени уделялось живому общению, прогулкам по городу. Также мы узнали русскую культуру, учились говорить на русском и наслаждались прекрасной кухней. Я выбрал труппу с российским режиссером, очень хотелось посмотреть на рабочий процесс в другой стране", — поделился впечатлениями актер Кристиан Шретер. Актеры театра-студии "Быть" признались, что благодаря культурному обмену получили не только новый опыт, но и нашли себе новых знакомых и друзей.

Дарья Казакова