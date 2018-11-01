Нарушения ритма сердца тюменские врачи исправят с помощью новых технологий

| Фото: ОКБ №1 | Фото: ОКБ №1

Двух пациентов с серьезными нарушениями ритма сердца прооперируют врачи ОКБ № 1 в ходе мастер-класса по новой технологии. Ранее этим пациентам было отказано в проведении операции из-за высокого риска, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Мастер-класс, посвященный новой и уже зарекомендовавшей себя в ведущих мировых клиниках технологии, пройдет в ОКБ № 1 24 ноября.

Технологию отличает высокая эффективность и малая травматичность, а также быстрая реабилитация пациента. Благодаря ей станет возможным проведение операций на сердце пациентам, которым ранее отказывали в хирургическом вмешательстве. Ежегодно в таком лечении нуждаются более 20 пациентов.