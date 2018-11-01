  • 23 ноября 201823.11.2018пятница
  • USD65,6067
    EUR74,8048
  • В Тюмени -8..-10 С 3 м/с ветер юго-восточный

Нарушения ритма сердца тюменские врачи исправят с помощью новых технологий

Общество, 10:30 23 ноября 2018

ОКБ №1 | Фото: ОКБ №1

Двух пациентов с серьезными нарушениями ритма сердца прооперируют врачи ОКБ № 1 в ходе мастер-класса по новой технологии. Ранее этим пациентам было отказано в проведении операции из-за высокого риска, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Мастер-класс, посвященный новой и уже зарекомендовавшей себя в ведущих мировых клиниках технологии, пройдет в ОКБ № 1 24 ноября.

Технологию отличает высокая эффективность и малая травматичность, а также быстрая реабилитация пациента. Благодаря ей станет возможным проведение операций на сердце пациентам, которым ранее отказывали в хирургическом вмешательстве. Ежегодно в таком лечении нуждаются более 20 пациентов.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# здравоохранение , ОКБ №1

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:41 23.11.2018Тюменская область вошла в десятку "цифровых" регионов страны
10:30 23.11.2018Нарушения ритма сердца тюменские врачи исправят с помощью новых технологий
09:57 23.11.2018Тюменцев приглашают стать участниками конкурса "Юный Морозко"
09:46 23.11.2018Чемпионат Тюменской области по правовой грамотности пройдет в Тюмени