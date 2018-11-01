ТКАД: кольцо вокруг Тюмени замкнулось

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Проехать вокруг города можно по Тюменской кольцевой автомобильной дороге с 22 ноября. Запущено движение на всех 55 километрах, в том числе на 21 транспортных развязках и мостах, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Открыто рабочее движение на III и IV пусковых комплексах "Восточного обхода", что позволило замкнуть ТКАД. Работы завершены еще на 3 крупных объектах: "Путепровод на ТКАД через Транссибирскую магистраль"; "Путепровод на ТКАД через железную дорогу "Фортум""; "Первый пусковой комплекс а/д Тюмень-Боровский-Богандинский".

Строительно-монтажные работы по тюменской кольцевой автомобильной дороге продолжатся в 2019 году.

В сентябре 2018 года открыто рабочее движение по участку ТКАД от ул. Тополиной до ул. Республики. Строители завершили основные работы на 3 километрах кольцевой дороги, в том числе работы по возведению двух транспортных развязок на пересечениях с ул. Старотобольский тракт и ул. Республики и 2 путепроводов через железные дороги "УГМК-Сталь" и "Тюменские моторостроители".