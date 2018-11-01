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Команда ТВВИКУ лидирует на чемпионате Тюменской области по волейболу

Спорт, 14:49 22 ноября 2018

Федерация волейбола Тюменской области | Фото: Федерация волейбола Тюменской области

Команда ТВВИКУ стала единоличным лидером чемпионата Тюменской области по волейболу среди мужчин зоны "Север", сообщает Областная федерация волейбола.

В Тобольске, где прошел очередной тур, курсанты стали единственными, кто добился двух побед. Тур получился укороченным – вместо десяти игр состоялось шесть. По уважительным причинам встречи пропустили коллективы ВК "Тюмень-2003" и Ярковского района.

По одной виктории в городе на Иртыше одержали хозяева, представители Нижнетавдинского района, а также команды из столицы региона – "ТюмБит" и "Сбербанк".

У курсантов – 8 очков. Следом идут "ТюмБит" и "Сбербанк", набравшие по 6 баллов.

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# волейбол , тур , федерация волейбола

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