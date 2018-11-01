Молодые тюменцы подготовили резолюцию с предложениями для губернатора Александра Моора

| Фото: Филипп Минаков, Студенческий совет Тюменской области | Фото: Филипп Минаков, Студенческий совет Тюменской области

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Молодые жители Тюменской области готовы подключаться к реализации региональных проектов и работать на благо Тюменской области, отметила председатель Студенческого совета Тюменской области Екатерина Козеева, подводя итоги открытого обсуждения послания губернатора Тюменской области Александр Моора в мультицентре "Моя территория" 22 ноября.

"В последнее время молодежь достаточно активно проявляет свою позицию, что было заметно и сегодня. Участие в обсуждении приняли более 30 человек, каждый мог высказать свою точку зрения и внести предложения, реализация которых позволит сделать жизнь в регионе лучше", - сказала она.

| Фото: Филипп Минаков, Студенческий совет Тюменской области | Фото: Филипп Минаков, Студенческий совет Тюменской области

Представительница Студенческого совета Тюменской области Екатерина Жернакова на встречу с ровесниками приехала из Ялуторовска. Отмечает, что для нее одним из ключевых моментов послания были слова о том, что разумные инициативы, независимо от своих масштабов, в регионе должны получать адекватную поддержку.

"Мы услышали слова губернатора о том, что инициативы будут приветствоваться. У нас есть несколько проектов - в частности, один из них касается создания для молодежи центров допризывной подготовки к армии на базе аэродромов, где размещается ДОСААФ, - в Увате, Ялуторовске, Ишиме. Мы надеемся на поддержку, ведь идея социально значимая", - подчеркнула она.

| Фото: Филипп Минаков, Студенческий совет Тюменской области | Фото: Филипп Минаков, Студенческий совет Тюменской области

Для студента ГАУ "Северного Зауралья", члена совета по молодежной политике УФО Федора Маслова одной из важнейших стала часть послания, посвященная развитию агропромышленного комплекса.

"Важно и то, что было сказано о социальном проектировании - для меня, как участника грантовых конкурсов и составителя социальных проектов, было важно услышать об этом. Я также высказал предложение, касающееся развития молодых людей в АПК и создания для них рабочих мест", - рассказал он.

| Фото: Филипп Минаков, Студенческий совет Тюменской области | Фото: Филипп Минаков, Студенческий совет Тюменской области

Все предложения, изложенные участниками обсуждения, зафиксированы в резолюции. Ее планируется передать губернатору Тюменской области Александру Моору.

"Среди высказанных инициатив - создание открытой дискуссионной площадки для людей, на которой может высказаться любой желающий. Большое внимание участники уделили вопросу создания туристических и экологических маршрутов в области. Говорили о благоустройстве города для удобства людей с ограниченными возможностями. Высказаны предложения, касающиеся проектов в сфере инклюзивного образования. Прозвучала также мысль о том, чтобы подключить школьников к реализации региональных социальных проектов", - резюмировала председатель Студенческого совета Тюменской области Екатерина Козеева.

Татьяна Ковалева