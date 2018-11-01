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Руслан Цицкиев прокомментировал послание губернатора

Политика, 16:05 22 ноября 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Регион должен продолжать развитие, улучшать инвестиционный климат, прирастать новыми предприятиями. Об этом заявил в интервью обозревателю "Тюменской линии" президент ассоциации производственно-торговых предприятий Тюменской области "Оцелот" Руслан Цицкиев, комментируя послание губернатора областной думе.

"В своем послании губернатор поставил задачу по созданию в каждом муниципалитете региона промышленных площадок для создания новых производств. Приходя на эти площадки, инвестор должен получать такие же преференции, как и резиденты индустриальных парков. Это очень полезная инициатива", - считает Руслан Цицкиев, возглавляющий одну из крупнейших рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих компаний региона.

По его словам, потенциал Тюменской области в сфере добычи и переработки рыбы освоен далеко не полностью. В советское время в регионе ежегодно добывалось около 8,5 тыс. тонн рыбы. Сегодня этот показатель составляет около 2,5 тыс. тонн.

"Потенциал у нас огромный. В его освоении нам должны помочь внедрение современных технологий и подготовка квалифицированных кадров. Действующая в регионе система сельхозкооперации, признанная лучшей в стране, должна способствовать развитию малого бизнеса и индивидуального предпринимательства в сфере добычи рыбы. А мы могли бы принимать это сырье на переработку. В результате мы общими усилиями добились бы значительного роста рыбодобычи в регионе", - считает президент ассоциации "Оцелот".

Основной проблемой, сдерживающей развитие рыбной промышленности в регионе, Руслан Цицкиев считает произвол крупных розничных торговых сетей.

"Необходимы единые правила, регулирующие отношения между сетями и производителями. При этом на первом месте должны стоять интересы потребителя", - убежден бизнесмен.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , послание губернатора , Руслан Цицкиев , рыболовство , рыбопереработка

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