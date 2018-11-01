Евгений Заболотный: в послании губернатор озвучил основы работы регионального правительства

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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В первом послании губернатора Тюменской областной думе прозвучали основы, на которых Александр Моор будет строить свою работу в роли главы региона.

Такое мнение выразил председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный.

"Мы должны исходить из того, что это - первое послание, с которым выступил Александр Моор в качестве губернатора. Я ожидал от него услышать о том фундаменте, на котором будет строиться вся его деятельность, и ответ на этот вопрос я получил", - пояснил спикер городского парламента.

Евгений Заболотный в качестве ключевых моментов послания выделил преемственность, выполнение предвыборных обещаний и развитие человеческого капитала.

"Предвыборные обещания - это не пустой звук и не забытые вещи, это то, что будет реализовано губернатором в его повседневной деятельности. Глава региона обратился ко всем жителям Тюменской области с предложением подумать над собственным развитием. Это очень важная мысль, и если ее запомнит и услышит каждый, то нам действительно будет по плечу решить те конкретные задачи, которые сформулировал губернатор, исходя из майского указа президента и тех задач, которые стоят перед регионом по дальнейшему развитию и превращению в локомотив экономического развития страны", - подчеркнул Евгений Заболотный.

Он напомнил, что на следующей неделе городская дума будет принимать бюджет Тюмени, который по-прежнему остается очень напряженным и насыщенным.

"Серьезные задачи стоят по реализации основных задач, поставленных и губернатором, и президентом, поэтому думаю, что городские депутаты услышали тот посыл, который сделал Александр Моор, и будут принимать правильные решения", - подытожил спикер.

Дарья Казакова