Послание губернатора - руководство к действию, убежден Сергей Корепанов

| Фото: www.duma72.ru | Фото: www.duma72.ru

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Для депутатов областного парламента послание является руководством к действию. Мы внесем свои корректировки в планы работы. Убежден, что это будет учтено в принятии бюджета, который мы рассматриваем сегодня и завтра на заседании облдумы.

Об этом заявил председатель облдумы Сергей Корепанов, комментируя послание губернатора Тюменской области Александра Моора.

Корепанов акцентировал внимание на ключевых моментах. "Это равенство и справедливость во всех направлениях: экономике, политике, социальной сфере. Когда речь идет об экономике – это поддержка развития бизнеса, как крупного, так и малого. Социальная сфера – обеспечение качественными и доступными услугами в сферах образования и здравоохранения. Что касается политики - это взаимоотношения между округами и областью. В этих вопросах действительно просматривается и равенство, и справедливость. Уверен, что эта политика будет продолжена",- рассказал глава облдумы.

По словам Корепанова, один из важных моментов послания касается продовольственной безопасности. "Областные законодатели поднимали вопрос о компенсации части затрат тюменским сельхозпроизводителям на доставку продукции в наши округа. Стоит отметить, губернатор нас в этом направлении поддерживает. Еще один момент касается взаимоотношений с муниципальными образованиями севера и юга области. Здесь нам есть над чем работать", - резюмировал Сергей Корепанов.

Отметим, что в ДК "Нефтяник" прошло первое послание губернатора Александра Моора к депутатам Тюменской областной думы. Сейчас проходит заседание областного парламента, на котором в первом чтении будет принят бюджет на 2019 год и плановый период 2020—2021 годы.