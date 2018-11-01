Андрей Артюхов: послание губернатора - это программа, направленная в будущее

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Программой, направленной в будущее, назвал послание губернатора Александра Моора первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов.

"Такие мощные проекты, как СИБУР, завершаются, и, на мой взгляд, главный посыл выступления главы региона в том, что мы должны задействовать все наши многочисленные ресурсы и резервы. Для этого и органы госвласти, и муниципальные образования, и бизнес должны вместе подумать над использованием нереализованных возможностей", - отметил он.

Андрей Артюхов напомнил, что один из трех индустриальных парков Тюменской области уже укомплектован, два других - в процессе развития.

"Я согласен с Александром Моором в том, что не нужно фокусироваться только на этих трех парках, каждое муниципальное образование должно искать свои ресурсы и создавать свои площадки. Я много езжу по районам и вижу, что они у них есть. Но местным предпринимателям нужна поддержка, пусть скромная, но когда это будет по всей Тюменской области - это сработает", - считает первый зампредседателя облдумы.

В качестве примера он назвал проект тюменского отделения партии "Единая Россия" по строительству домов для многодетных семей.

"Это очень малообеспеченные семьи, но мы им даем новые возможности. И что самое интересное - они начинают активно развиваться, у всех растет домашнее хозяйство. Если все этим будут заниматься, я уверен, будет результат. Так что у нас есть, чем заниматься и над чем работать", - подчеркнул Андрей Артюхов.

Дарья Казакова