  • 22 ноября 201822.11.2018четверг
  • USD65,9485
    EUR75,1483
  • В Тюмени -10..-12 С 4 м/с ветер западный

Андрей Артюхов: послание губернатора - это программа, направленная в будущее

Общество, 14:38 22 ноября 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Ключевые моменты послания Александра Моора

Программой, направленной в будущее, назвал послание губернатора Александра Моора первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов.

"Такие мощные проекты, как СИБУР, завершаются, и, на мой взгляд, главный посыл выступления главы региона в том, что мы должны задействовать все наши многочисленные ресурсы и резервы. Для этого и органы госвласти, и муниципальные образования, и бизнес должны вместе подумать над использованием нереализованных возможностей", - отметил он.

Андрей Артюхов напомнил, что один из трех индустриальных парков Тюменской области уже укомплектован, два других - в процессе развития.

"Я согласен с Александром Моором в том, что не нужно фокусироваться только на этих трех парках, каждое муниципальное образование должно искать свои ресурсы и создавать свои площадки. Я много езжу по районам и вижу, что они у них есть. Но местным предпринимателям нужна поддержка, пусть скромная, но когда это будет по всей Тюменской области - это сработает", - считает первый зампредседателя облдумы.

В качестве примера он назвал проект тюменского отделения партии "Единая Россия" по строительству домов для многодетных семей.

"Это очень малообеспеченные семьи, но мы им даем новые возможности. И что самое интересное - они начинают активно развиваться, у всех растет домашнее хозяйство. Если все этим будут заниматься, я уверен, будет результат. Так что у нас есть, чем заниматься и над чем работать", - подчеркнул Андрей Артюхов.

Дарья Казакова

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Андрей Артюхов , облдума , послание

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:43 22.11.2018Молодые тюменцы подготовили резолюцию с предложениями для губернатора Александра Моора
15:00 22.11.2018Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительной пенсии
14:38 22.11.2018Андрей Артюхов: послание губернатора - это программа, направленная в будущее
14:27 22.11.2018Пятнадцать сельских больниц подключат к высокоскоростному Интернету