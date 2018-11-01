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Александр Моор: тюменские продукты должны быть доступны всем жителям Югры и Ямала

Губернатор, 12:41 22 ноября 2018

фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

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Расширение географии поставок сельхозпродукции в автономные округа - такую задачу поставил губернатор Александр Моор, обращаясь с посланием к Тюменской областной думе.

На сегодняшний день продукция тюменских товаропроизводителей доступна лишь в крупных населенных пунктах Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. "Но ограничиваться этим было бы несправедливо. Тюменскими продуктами должно быть обеспечено все максимально возможное количество населенных пунктов "северов" – все мы, и северяне, и южане от этого выиграем", - уверен глава региона.

К решению вопроса о сбыте молока частными подворьями должны подключиться районные индустриальные площадки.

"Административным нажимом тут ничего не добьешься – ни качество его не повысишь, ни закупочную цену не поднимешь. Переработка и экспорт – вот решение. И вот, например, зачем нужны те малые, районные индустриальные площадки, о которых я уже говорил. Думайте, предпринимайте, действуйте", - сказал губернатор.

В настоящее время годовой объем несырьевого и неэнергетического экспорта оценивается примерно в 1 млрд долларов. Александр Моор считает, что потенциал для его увеличения есть. Главное, найти нестандартные подходы, в которых соединятся различные тренды.

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# Александр Моор , облдума , послание , товаропроизводители

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