Александр Моор предложил способ кардинального повышения производительности труда

фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия" фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

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Проблема кардинального повышения производительности труда не решается одними только закупками новой техники, оптимизацией технологических процессов и модернизацией рабочих мест. Проблема в головах, в психологии – и рядовых работников, и руководителей.

На этом заострил внимание губернатор Тюменской области, обращаясь с посланием к депутатам областной думы.

По словам главы региона, областной департамент экономики столкнулся с парадоксом: в разработке и реализации мер по повышению производительности труда охотно участвуют предприятия, где этот показатель и без того неплох. А те, где производительность труда отстает от средних отраслевых значений, всеми правдами и неправдами уклоняются.

С подобным безобразием пора кончать, подчеркнул губернатор, и это как раз тот случай, когда равенство шансов, внимания и ответственности надо внедрять жестко.

"Я поручаю профильным департаментам правительства Тюменской области внести изменения в порядок оказания поддержки инвестиционных проектов, сделав ее обязательным условием либо вхождение в региональную государственную программу "Повышение конкурентоспособности экономики", либо самостоятельно принятое предприятием обязательство повысить производительность труда – в понятные сроки и на понятные величины. Это прозрачное, справедливое решение, вводящее равные правила игры для всех. Думаю, оно окажется и результативным", - заключил Александр Моор.

Напомним, Тюмень в 2017 году стала пилотным регионом приоритетной программы "Повышение производительности труда и поддержка занятости".